"Москва сегодня": Собянин открыл новый вокзал Восточный для поездов дальнего следования

Сергей Собянин и генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозеров открыли новый Восточный вокзал для поездов дальнего следования.

"Впервые за 100 лет открывается полноценный новый вокзал, который объединяет Курское направление железной дороги и станции метрополитена, и МЦК, создавая крупный пересадочный узел, давая возможность тем пассажирам, которые прибывают в Москву, быстрее добираться до места назначения", – сказал мэр.

На Восточный вокзал переведены 24 пары поездов дальнего следования с Курского вокзала, в том числе "Ласточки" и "Стрижи", следующие из столицы в Нижний Новгород и в Иваново, а также транзитные составы, направлявшиеся, например, из Санкт-Петербурга и Мурманска в Адлер, Анапу, Белгород и другие города. Об этом – в программе "Москва сегодня".