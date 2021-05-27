"Москва сегодня": Собянин провел встречу с предпринимателями в центре "Бизнес.Техноград"

Сергей Собянин провел встречу в центре "Бизнес.Техноград". По словам мэра, центр стал третьим по счету столичным домом предпринимателей. Преподаватели-практики обучают юных бизнесменов развивать в себе личные качества и заниматься бизнес-планированием.

Так, ученик 11-го класса Левон Сираканян открыл свое дело по созданию гидрогелевых защитных пленок для мониторов. Водоотталкивающие и суперпрочные пленки даже прочнее привычного защитного стекла. Фирма постепенно раскручивается и уже приносит юному бизнесмену небольшой, но стабильный доход.

Как отметил Собянин, правительство Москвы старается активно прививать школьникам предпринимательские качества и необходимые навыки. Многие из молодых бизнесменов уже пробуют себя в IT-сфере или раскручиваются в социальных сетях.

Кроме того, в Москве был создан самый крупный в России гарантийный фонд. Он дает поручительства по кредитам и берет на себя коммерческие риски столичных бизнесменов. О том, как еще столица помогает малому бизнесу – в программе "Москва сегодня".