"Москва сегодня": проект по внедрению связи 5G реализуют в столичном метро

26 мая, 19:15
Крупный проект по внедрению технологии связи 5G реализуют в Московском метрополитене. Всего в столице восемь полигонов для тестирования сетей пятого поколения связи, заявил Сергей Собянин на пленарной сессии онлайн-форума Smart Cities Moscow.
"Сегодня восемь полигонов в Москве, где апробируется 5G. Мы начинаем большой проект проникновения 5G в московское метро, которое является одним из крупнейших в мире. Надеюсь, что это тоже будет уникальный проект", – сказал мэр.
Сеть нового поколения позволит одновременно работать в одном месте и в единой сети миллионам устройств. При этом речь идет не только о телефонах и планшетах, предметы смогут взаимодействовать между собой без участия человека. Об этом – в программе "Москва сегодня".
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