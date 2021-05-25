"Москва сегодня": в столице снизилось число нарушений при размещении летних кафе

В Москве проводят проверки летних кафе. Число нарушений при размещении летних кафе в столице в 2021 году сократилось в 1,5 раза по сравнению с 2019 годом.

За размещением летних кафе в Москве следят специалисты Госинспекции по недвижимости. Владельцев привлекают к административной ответственности в виде штрафов лишь в том случае, если размещение веранды нарушает требования безопасности, а также мешает горожанам.

На сегодняшний день специалисты провели более трех тысяч проверок. Об этом – в программе "Москва сегодня".