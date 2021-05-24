"Москва сегодня": 10 новых мостов построят в столице до 2024 года

До 2024 года в Москве появятся 10 новых мостов. В настоящее время уже идет строительство восьми.

В ближайшие месяцы откроют движение по мосту через реку Сходня. Его реконструировали вместе с Волоколамским шоссе.

Четыре моста нужно достроить, чтобы запустить Северо-Восточную хорду. Для Юго-Восточной хорды тоже строят мостовые сооружения через реки Битца и Москва. Также началось строительство через затон Новинки на территории ЗИЛ. Кроме того, проектируют мосты через Яузу, один из которых будет пешеходным.

В этом году капитально отремонтируют 14 мостовых сооружений. Еще на двадцати заменят асфальт и обновят гидроизоляцию. При этом движение не будут перекрывать полностью. Из ограничений будет лишь поочередное перекрытие полос.

Так, ремонт пройдет на Большом каменном, Строгинском мосту, а также на Тульской эстакаде. Об этом – в программе "Москва сегодня".