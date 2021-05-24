"Москва сегодня": 10 новых мостов построят в столице до 2024 года

19:15
До 2024 года в Москве появятся 10 новых мостов. В настоящее время уже идет строительство восьми.
В ближайшие месяцы откроют движение по мосту через реку Сходня. Его реконструировали вместе с Волоколамским шоссе.
Четыре моста нужно достроить, чтобы запустить Северо-Восточную хорду. Для Юго-Восточной хорды тоже строят мостовые сооружения через реки Битца и Москва. Также началось строительство через затон Новинки на территории ЗИЛ. Кроме того, проектируют мосты через Яузу, один из которых будет пешеходным.
В этом году капитально отремонтируют 14 мостовых сооружений. Еще на двадцати заменят асфальт и обновят гидроизоляцию. При этом движение не будут перекрывать полностью. Из ограничений будет лишь поочередное перекрытие полос.
Так, ремонт пройдет на Большом каменном, Строгинском мосту, а также на Тульской эстакаде. Об этом – в программе "Москва сегодня".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: