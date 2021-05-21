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Город

19:15

"Москва сегодня": 1,5 млн кв м жилья построят по программе реновации в 2021 году

город реновация видео Анна Белоглазкина

За этот год в Москве по программе реновации планируют ввести в эксплуатацию около 1,5 миллиона квадратных метров жилья. Расселение начнут почти для 30 тысяч человек.

До того как начинается стройка, все проектные документы проверяют сотрудники Мосгосэкспертизы. Они дают разрешение на строительство, и если все хорошо, дальше следят за тем, чтобы все решения были безопасны, надежны и соответствовали требованиям и стандартам.

Кроме того, проверяют и смету, чтобы средства не перерасходовали. Также уделяют внимание не только самим зданиям, но и прилегающей территории, чтобы застройщики не забыли про благоустройство, спортивные и детские площадки, зоны отдыха.

При этом москвичи могут рассчитывать на помощь в переезде. И если раньше заказать бесплатную помощь грузчиков можно было только при личном обращении в Центр информирования по переселению, то сейчас это можно сделать онлайн. Для этого нужно зайти на mos.ru и выбрать сервис "Помощь в организации переезда".

Однако реновация – это не только про жилье, а про совершенствование кварталов в целом. Заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарев рассказал, что любой район, где происходит реновация, подвергается комплексному развитию. Он подчеркнул, что строятся не только жилые дома, но и полностью вся инфраструктура. Об этом – в программе "Москва сегодня".

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