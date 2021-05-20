"Москва сегодня": Собянин открыл первый Московский международный онкологический форум

Сергей Собянин открыл первый Московский международный онкологический форум в ЦВЗ "Манеж". Эта большая встреча всех тех, кто так или иначе задействован в лечении онкобольных, важна для обмена опытом. Врачам презентуют самое современное оборудование, уникальные методики лечения.

Среди ключевых тем – цифровизация онкослужбы, инновационные технологии лечения, профилактика, малоинвазивная хирургия, тканевая инженерия, бионическая робототехника.

Среди спикеров форума – более 300 международных экспертов, специалистов ведущих мировых клиник. Но и московским медикам есть, чем поделиться с коллегами.

Москва стала первым регионом России, где на 3 года раньше срока перешли на новые клинические рекомендации по лечению самых распространенных видов рака. Уже с 2019 года пациентам назначают наиболее эффективные таргетные и иммунные препараты. Они позволяют добиться контроля над опухолью, так что увеличиваются шансы на спасение даже в тех случаях, которые раньше считались смертельными.

При этом лечение онкобольных не прекращалось и в наиболее сложный период для здравоохранения – во время пандемии коронавируса. Ни один стационар не был закрыт или перепрофилирован.

За 2020 год провели 286 тысяч госпитализаций, что на треть больше, чем в 2019 году. Также увеличили количество курсов лучевой терапии и химиотерапии.

При этом рост числа госпитализаций и курсов терапии врачи называют хорошим знаком. Ведь это говорит не о росте количества заболевших, а о лучшем выявлении онкологии. В настоящее время злокачественные новообразования выявляют на ранних стадиях более чем в 60% случаев, что является залогом успешного лечения и жизни после победы над раком. Подробнее – в программе "Москва сегодня".