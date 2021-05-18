"Москва сегодня": Собянин открыл Музей транспорта столицы на ВДНХ

18 мая, 19:15
Сергей Собянин открыл Музей транспорта Москвы на ВДНХ в историческом павильоне "Транспорт СССР".
"Здесь, конечно, можно увидеть очень уникальные образцы техники, образцы автомобилестроения. На этом выставка не заканчивается, а, наоборот, только начинается. Через несколько месяцев здесь будут новые экспозиции, посвященные уже будущему транспорта", – сказал Собянин.
Пока постоянной экспозиции в музее нет. Однако уже сейчас можно изучить автомобиль "Москвич" с деревянным кузовом или двигатель, который советские инженеры разработали для участия в "Формуле-1".
Реставрация на ВДНХ продолжается. В этом году собираются открыть еще около 15 новых музеев, аттракционов и гастрономических проектов, например рестомаркет и павильон "Коневодство". Об этом – в программе "Москва сегодня".
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