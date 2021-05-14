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Транспорт

14 мая, 19:15

"Москва сегодня": Собянин дал старт проходке тоннеля метро от "Пыхтино" до "Рассказовки"

мэр Москвы транспорт метро видео Гульнара Солдатова

Сергей Собянин дал старт проходке правого перегонного тоннеля от станции "Пыхтино" до станции "Рассказовка" Калининско-Солнцевской линии метро. Мэр подчеркнул, что в 2023 году создадут уникальную линию – метро Москвы придет в аэропорт Внуково.

По его словам, в период 1990-х годов метро Москвы потеряло темпы своего развития, но за последние 10 лет ситуация изменилась.

Собянин отметил, что за последние годы был серьезно заменен подвижной состав метро. Ожидается, что к 2024 году московское метро с точки зрения подвижного современного состава будет самым молодым в Европе и Америке.

Так, в настоящее время в столице идет строительство Большой кольцевой линии. В связи с этим временно закрывали участок Люблинско-Дмитровской линии метро. Однако строители справились с работой быстрее назначенного срока, поэтому участок от "Дубровки" до "Волжской" открыли досрочно.

Кроме того, помимо БКЛ – колоссального по объему проекта – все дальше от центра тянутся радиальные ветки. На сегодняшний день столичное метро насчитывает 278 станций. 11 новых откроют уже в этом году, а к 2023 году метро подрастет на 24 станции – в итоге остановок станет более 300. Об этом – в программе "Москва сегодня".

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