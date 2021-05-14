"Москва сегодня": Собянин дал старт проходке тоннеля метро от "Пыхтино" до "Рассказовки"

14 мая, 19:15
Сергей Собянин дал старт проходке правого перегонного тоннеля от станции "Пыхтино" до станции "Рассказовка" Калининско-Солнцевской линии метро. Мэр подчеркнул, что в 2023 году создадут уникальную линию – метро Москвы придет в аэропорт Внуково.
По его словам, в период 1990-х годов метро Москвы потеряло темпы своего развития, но за последние 10 лет ситуация изменилась.
Собянин отметил, что за последние годы был серьезно заменен подвижной состав метро. Ожидается, что к 2024 году московское метро с точки зрения подвижного современного состава будет самым молодым в Европе и Америке.
Так, в настоящее время в столице идет строительство Большой кольцевой линии. В связи с этим временно закрывали участок Люблинско-Дмитровской линии метро. Однако строители справились с работой быстрее назначенного срока, поэтому участок от "Дубровки" до "Волжской" открыли досрочно.
Кроме того, помимо БКЛ – колоссального по объему проекта – все дальше от центра тянутся радиальные ветки. На сегодняшний день столичное метро насчитывает 278 станций. 11 новых откроют уже в этом году, а к 2023 году метро подрастет на 24 станции – в итоге остановок станет более 300. Об этом – в программе "Москва сегодня".
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