"Москва сегодня": Собянин открыл завод по сборке электробусов в Сокольниках

Сергей Собянин открыл сборочное производство электробусов КамАЗ на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе.

"В столице разворачивается большая программа замены автобусного парка – пассажирского автобусного парка Москвы – на электробусы. Такая революционная история, которая значительно улучшает экологию, создает новейшие технологические продукты, будущее для пассажирского транспорта не только в Москве, не только в России, но и в мире", – сказал Собянин.

Мэр подчеркнул, что на сегодняшний день московский электробусный парк является самым большим в Европе.

На данный момент в Москве насчитывается 600 электробусов. Власти города планируют ежегодно докупать достаточно большие объемы для того, чтобы постепенно заполнить весь автобусный парк или хотя бы перевести его большую часть на электробусы. Об этом – в программе "Москва сегодня".