"Москва сегодня": Собянин дал старт очередному сезону фонтанов в столице

Сергей Собянин открыл сезон фонтанов в парке "Ходынское поле". Мэр рассказал о масштабной работе, которая была проделана во время уборки после зимы.

Решетки и каналы очистили от скопившегося снега и грязи, промыли сам фонтан и прилегающую территорию. Также отрегулировали струеобразующие элементы, проверили подсветку и насосное оборудование. И последний шаг перед запуском – это проверка и наладка уже с чистой водой.

Собянин также отметил, что всего в столице за год построили 80 фонтанов, 18 из которых оказались довольно крупными проектами.

Так, в парке "Ходынское поле" заработал один из самых больших сухих фонтанов в Москве. К тому же он светодинамический и музыкальный – 245 струй, вылетающих на высоту до 2 метров в такт музыке.

Форсунки фонтана расположены под решетками тротуара, и струи воды устремляются вверх, как будто из-под земли. Если его выключить, будет просто сухая площадь, отсюда и название – сухой фонтан.

Теперь до октября, до закрытия сезона, каждый день специалисты будут проверять состояние фонтанов. От 1 до 7 раз в месяц в зависимости от конструкции и размера фонтана будут промывать чаши и менять воду, при том, что в городе 600 уличных фонтанов и бассейнов. Об этом – в программе "Москва сегодня".