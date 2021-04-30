"Москва сегодня": Собянин дал старт очередному сезону фонтанов в столице

30 апреля, 19:15
Сергей Собянин открыл сезон фонтанов в парке "Ходынское поле". Мэр рассказал о масштабной работе, которая была проделана во время уборки после зимы.
Решетки и каналы очистили от скопившегося снега и грязи, промыли сам фонтан и прилегающую территорию. Также отрегулировали струеобразующие элементы, проверили подсветку и насосное оборудование. И последний шаг перед запуском – это проверка и наладка уже с чистой водой.
Собянин также отметил, что всего в столице за год построили 80 фонтанов, 18 из которых оказались довольно крупными проектами.
Так, в парке "Ходынское поле" заработал один из самых больших сухих фонтанов в Москве. К тому же он светодинамический и музыкальный – 245 струй, вылетающих на высоту до 2 метров в такт музыке.
Форсунки фонтана расположены под решетками тротуара, и струи воды устремляются вверх, как будто из-под земли. Если его выключить, будет просто сухая площадь, отсюда и название – сухой фонтан.
Теперь до октября, до закрытия сезона, каждый день специалисты будут проверять состояние фонтанов. От 1 до 7 раз в месяц в зависимости от конструкции и размера фонтана будут промывать чаши и менять воду, при том, что в городе 600 уличных фонтанов и бассейнов. Об этом – в программе "Москва сегодня".
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