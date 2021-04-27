"Москва сегодня": жителям столицы рассказали о санитарной авиации

27 апреля, 19:15
Московская санитарная авиация совершает около сотни вылетов в месяц. Авиамедицинская бригада прибудет на место происшествия и окажет помощь быстрее, нежели бригада скорой помощи доставит пострадавшего в специализированный медицинский центр.
Самые частые вылеты Московская санитарная авиация совершает на магистрали, например, после крупных аварий. Иногда водителям и пассажирам требуется экстренная медицинская помощь.
Московская санитарная авиация располагает вертолетами Eurocopter EC145 и ВК 117С-2. В салоне этих вертолетов можно транспортировать двух лежачих пациентов. Кроме дефибриллятора и аппарата искусственной вентиляции легких, есть еще так называемая следящая аппаратура, например, кардиомониторы и модуль для перевозки младенцев.
С 1 июня 2018 года вертолетная служба центра экстренной медицинской помощи работает круглосуточно. За одну смену у авиамедицинской бригады может быть от двух до 10 вылетов. Каждый год врачи спасают больше тысячи жизней. Об этом – в программе "Москва сегодня".
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