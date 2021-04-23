"Москва сегодня": на юго-западе столицы готовят к открытию новый ФОК

Сергей Собянин посетил находящийся в процессе строительства физкультурно-оздоровительный комплекс для занятий спортивной гимнастикой ГБОУ "Центр спорта и образования "Самбо-70". По его словам, это первая специализированная школа, построенная в столице за последние 10 лет.

Просторный спортзал будет одновременно вмещать до сотни человек, заниматься можно будет и хореографией, и аэробикой – для всего этого предусмотрены отдельные помещения.

Объект готов уже на 93 процента. Уже к концу весны его обещают полностью ввести в эксплуатацию. Кроме того, рядом со спорткомплексом будет беговая дорожка и площадка для воркаута.

Всего же за последние годы в Москве построили больше 45 крупных спорт объектов. Причем не только для тех, кто занимается профессионально, но и для любителей. Также во всех районах столицы стали появляться бассейны и ФОКи. Об этом – в программе "Москва сегодня".