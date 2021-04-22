"Москва сегодня": Собянин открыл железнодорожную станцию Внуково после реконструкции

Сергей Собянин открыл после реконструкции станцию Внуково Киевского направления Московской железной дороги (МЖД).

"Мы продолжаем работу на Киевском направлении железной дороги и по соединению с Горьковским направлением. Это, пожалуй, из всех МЦД-4 самый сложный, самый емкий, самый масштабный проект. Мы уже строим его года 3–4, наверное, интенсивно. Это строительство третьих, четвертых путей, соединение с Белорусским направлением железной дороги, с Горьковским направлением железной дороги", – сказал мэр.

Собянин отметил, что четвертый диаметр соединит все центральные железнодорожные вокзалы столицы: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский, Рижский и Белорусский. Об этом – в программе "Москва сегодня".