"Москва сегодня": Собянин осмотрел заселяемую по программе реновации новостройку в ЮАО

Сергей Собянин осмотрел новый дом в Даниловском районе столицы, переданный под заселение по программе реновации. Пятиэтажку, из которой переезжают москвичи, снесут, а на ее месте сделают сквер.

Однако такая судьба не у всех домов, которые вошли в программу реновации в Даниловском районе. Оказалось, что 12 зданий имеют градостроительную ценность и их после расселения решено реконструировать.

"Целый ряд домов в Даниловском районе не подлежит сносу, а после переселения будет реконструироваться. Это дома авторских проектов. Они не являются памятниками культурного наследия, но все равно имеют свою ценность. Поэтому постараемся их сохранить", – подчеркнул Собянин.

Всего в программу реновации вошли 5 175 домов. При этом 200 из них не будут сносить, а реконструируют. Жильцы этих домов все равно получат новое жилье. Только за этот год планируют организовать переезд для почти 30 тысяч человек.

Реновация предполагает не только строительство жилья, районы города также собираются развивать и делать более удобными для жизни. Это значит, что есть потребность в детских сада, школах, поликлиниках.

"Любой район, где происходит программа реновации, подвергается комплексному развитию. Мы строим не только жилые дома, мы строим всю инфраструктуру: транспортную, социальные объекты, объекты здравоохранения и так далее," – рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, программа реновации является первым шагом в комплексном развитии территорий города. Об этом – в программе "Москва сегодня".