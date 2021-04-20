"Москва сегодня": Собянин рассказал об итогах первого года работы госпиталя "Вороновское"

Госпиталь "Вороновское" принял первых пациентов ровно год назад. За это время врачи и медсестры "Вороновского" спасли жизнь и вернули здоровье более 12,5 тысячи москвичей, заболевших коронавирусом. Об этом рассказал Сергей Собянин на своем личном сайте.

Во время пандемии коронавируса все клиники перевели на цифровой формат, врачей избавили от бумажной работы. В ковидных стационарах историю пациентов начали вносить с помощью цифровых планшетов – это экономит время на непосредственное оказание помощи. Также внедрили искусственный интеллект, врачам помогают КТ-калькулятор, голосовые помощники.

Медики говорят, что работа в условиях пандемии коронавируса не стала для них чем-то экстраординарным. В силу специфики своей работы им приходится быть универсальными специалистами, готовыми ко всему. По их словам, ни один заученный шаблон в экстренной ситуации не сработает без вариаций, которые уже зависят от опыта и подготовки врача.

За организацию работы и быстрое включение в темп пандемии коронавируса главный врач станции скорой помощи Николай Филиппович получил орден Александра Невского, который вручил Сергей Собянин. Благодарности, знаки и звания также получили и другие заслуженные москвичи. Об этом – в программе "Москва сегодня".