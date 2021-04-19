"Москва сегодня": в столице построят более 200 км дорог в 2021–2023 годах

19 апреля, 19:15
До 2023 года в Москве планируют построить около 266 километров дорог, 88 мостов, эстакад и 54 пешеходных перехода.
В столице создают транспортный каркас, принципом которого станет разделение потоков. Отдельно есть часть улично-дорожной сети для местного трафика и магистральная сеть для тех, кто едет транзитом. Раньше эту функцию выполняли только МКАД и ТТК, а теперь строят хорды.
Северо-Западная уже готова, остальные достраиваются. Когда будут готовы все хорды, появится некое новое кольцо, которое разгрузит МКАД, ТТК и районные улицы.
Кроме того, к 2023 году планируют сдать несколько проектов, которые также придумали для разгрузки города. Один из них – реконструкция главных тормозящих участков – клеверных развязок на МКАД. Ожидается, что после завершения работ движение улучшится на 15–20%, что повлияет на загруженность по всему МКАД.
Решить проблему конкретного загруженного участка дороги помогают и умные светофоры. Так, в районе метро "Динамо" впервые появился светофор, который всегда горит зеленым светом для пешеходов. Разрешающий свет для автомобилистов загорается только тогда, когда машины подъезжают и своим весом нажимают на специальную петлю, расположенную под асфальтом. Так светофор понимает, что нужно переключить сигнал и дать машинам проехать.
В настоящее время в Москве около 300–500 умных перекрестков, что составляет всего лишь 10% от всех светофоров. Это перекрестки, которые распределяют время в зависимости от интенсивности движения с разных сторон. Об этом – в программе "Москва сегодня".
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