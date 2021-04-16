"Москва сегодня": ежегодно в ДГКБ им. З. А. Башляевой получают помощь 70 тысяч детей

Больница имени Башляевой – это многопрофильный стационар, где детям оказывают как экстренную, так и плановую помощь. Ежегодно в больнице помогают 70 тысячам детей. Врачи там специализируются не только на вирусах, но и готовы к любому диагнозу. Ведь детские заболевания умеют маскироваться друг под друга, как говорят медики.

Всего за год в отделении нейрохирургии успевают пролечить в среднем 3 500 детей с черепно-мозговыми травмами и нейрохирургическими заболеваниями, а одновременно там могут наблюдаться до 50 пациентов. Их возраст самый разный – от трех недель до 18 лет.

В больнице также готовы принимать и сильно недоношенных детей с массой тела меньше килограмма. Врачи говорят, что они могут не только спасать таких пациентов от тяжелых пороков, но и давать им возможность жить обычной жизнью.

Врачи там также применяют и нейромонетарирование. Это позволяет не только распознать, где какие структуры головного мозга, но и определить функционально важные, чтобы не задеть их и максимально избежать неврологических последствий.

При этом для многих операций необходимо точное и современное оборудование, например, хирургический микроскоп, нейронавигационная и эндоскопическая стойка, ультразвуковые сканы.

Кроме того, в каждом отделении детской больницы есть диагностическая база. Закупили даже мобильные КТ и рентген-аппараты. Так что ребенку не нужно выходить за пределы отделения для обследований, что особенно важно в условиях пандемии коронавируса.

После выписки эпикриз, составленный в стационаре, загружается в ЕМИАС. Так что участковые врачи теперь могут продолжать лечение, ориентируясь, на рекомендации хирургов. При этом возить бумаги никуда теперь не нужно, все это происходит автоматически.

Также система работает и наоборот – при госпитализации пациента врачи стационара видят всю его историю, загруженную участковыми терапевтами и профильными специалистами. Об этом – в программе "Москва сегодня".