"Москва сегодня": закрытые на ремонт участки трамвайных путей откроют до 10 мая

15 апреля, 19:30
Все участки трамвайных путей, которые в данный момент ремонтируют в Москве, будут открыты до 10 мая. Это в 2,5 раза быстрее, чем планировалось. После того, как рельсы обновят, уровень шума снизится на 20%.
А там, где ремонт только предстоит, при работе с участком одного пути трамваи будут проезжать по соседнему через накладные временные стрелки – получится реверсивное движение. В итоге планируют привести инфраструктуру в такое состояние, чтобы частые ремонты больше не требовались.
Также в Москву приехали трехсекционные трамваи "Витязь-М" из новой поставки. Первые 4 вагона вышли на маршруты на северо-западе столицы. Выпуск новых трамваев на линию совпал с днем рождения этого транспорта в Москве – в этом году ему исполняется 122 года.
Всего до конца года в город поступит более 200 вагонов нового типа. Полностью обновление трамвайного парка планируют завершить к 2024 году. Через три года в Москве будут ходить только составы нового поколения – с кондиционерами, низким полом, информационными мониторами, Wi-Fi и USB-зарядками. Об этом – в программе "Москва сегодня".
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