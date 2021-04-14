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Общество

14 апреля, 19:15

"Москва сегодня": в столице началась вакцинация от COVID-19 маломобильных жителей на дому

медицина общество город видео Анна Белоглазкина

В Москве начали вакцинацию от коронавируса на дому. В первую очередь такая услуга необходима маломобильным горожанам и тем, кто получает социальное обслуживание по месту жительства. Таких людей в городе около 120 тысяч.

Всего для вакцинации на дому сформировали 66 бригад врачей, которые будут работать во всех округах столицы. Специально подавать заявку для новой услуги не нужно. Всю необходимую информацию о маломобильных москвичах в поликлиники передадут органы соцзащиты.

Кроме того, в столице с 14 апреля начали работать еще два пункта вакцинации, они открылись в торговом центре "ВТБ Арена Плаза" и на фуд-корте "Подсолнухи". Сделать прививку там могут все желающие старше 18 лет. Вакцинация проходит в рамках живой очереди. С собой необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Об этом – в программе "Москва сегодня".

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Сюжет: Коронавирус COVID-19
Программа: Москва сегодня

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