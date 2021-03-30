"Москва сегодня": Собянин рассказал об открытии сразу двух реконструированных поликлиник

Сергей Собянин открыл после комплексной реконструкции здание филиала № 4 городской поликлиники № 22 на улице Ремизова в районе Котловка и в режиме видеоконференции филиал № 2 детской городской поликлиники № 48 в Кузьминках.

В Москве поликлиники приводят к единому стандарту. Так, для каждого медучреждения предусмотрен единый стандарт оснащения оборудованием и набора врачей-специалистов.

До 2024 года собираются полностью обновить 137 зданий. На реконструкции сейчас находятся 85 поликлиник, а 11 уже открыты и принимают пациентов. Об этом – в программе "Москва сегодня".