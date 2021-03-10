"Москва сегодня": Собянин осмотрел строящийся лечебно-диагностический комплекс ИКБ № 1

В Москве появится новый лечебно-диагностический комплекс инфекционной клинической больницы № 1. Ход строительства осмотрел Сергей Собянин.

"К сожалению, инфекционное направление в городе было не самым лучшим образом поставлено. Долго велись споры, как это делать: отдельно в разных больницах или сконцентрировать на одном участке. Но в конце концов концептуально приняли решение сконцентрировать и здесь построить мощные корпуса инфекционных больниц, в целом которые образуют комплекс инфекционного лечения всех видов болезней", – сказал мэр Москвы.

Таким образом, построят три корпуса общей площадью 96,5 тысячи квадратных метров – Южный, Северный, а также Центральный, в котором расположится реанимационный блок для лечения тяжелобольных пациентов и дневной стационар. Экстренное лечение осложнений, вызванных инфекционными заболеваниями, будет проходить в операционных, оборудованных самой современной медицинской техникой.

Кроме того, в Центральном корпусе откроют поликлинику, где люди смогут пройти полный цикл исследований, включая УЗИ внутренних органов, позвоночника, головного мозга, щитовидной железы и сердца.

Также на территории больницы собираются открыть современную и уникальную лабораторию четвертого уровня биобезопасности, чтобы при необходимости можно было работать с опасными биологическими материалами, например, связанными с такими болезнями как холера, чума или сибирская язва. Лаборанты смогут проводить до 15 тысяч исследований в сутки. Кроме того, исчезнет необходимость работать в старом формате – направлять биоматериалы в другие специализированные центры.

В семиэтажном Южном корпусе разместят взрослые и детские инфекционные отделения, в которых можно будет лечить пациентов с особо опасными инфекциями. Именно в этом здании будет находиться лаборатория диагностики болезней первой группы патогенности, то есть самых опасных.

А Северный корпус строится для акушерского блока. Он будет устроен таким образом, чтобы мамы и новорожденные дети получали все необходимые виды диагностики и лечения без транспортировки в другие отделения. Кроме того, для пациенток с туберкулезом будут предусмотрены отдельные родовые боксы, где у них примут роды и оставят до выписки.

Строительство идет быстрыми темпами. Планируется, что лечебно-диагностический комплекс примет первых пациентов в 2023 году. Об этом – в программе "Москва сегодня".