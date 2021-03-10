"Москва сегодня": Собянин осмотрел строящийся лечебно-диагностический комплекс ИКБ № 1

19:15
В Москве появится новый лечебно-диагностический комплекс инфекционной клинической больницы № 1. Ход строительства осмотрел Сергей Собянин.
"К сожалению, инфекционное направление в городе было не самым лучшим образом поставлено. Долго велись споры, как это делать: отдельно в разных больницах или сконцентрировать на одном участке. Но в конце концов концептуально приняли решение сконцентрировать и здесь построить мощные корпуса инфекционных больниц, в целом которые образуют комплекс инфекционного лечения всех видов болезней", – сказал мэр Москвы.
Таким образом, построят три корпуса общей площадью 96,5 тысячи квадратных метров – Южный, Северный, а также Центральный, в котором расположится реанимационный блок для лечения тяжелобольных пациентов и дневной стационар. Экстренное лечение осложнений, вызванных инфекционными заболеваниями, будет проходить в операционных, оборудованных самой современной медицинской техникой.
Кроме того, в Центральном корпусе откроют поликлинику, где люди смогут пройти полный цикл исследований, включая УЗИ внутренних органов, позвоночника, головного мозга, щитовидной железы и сердца.
Также на территории больницы собираются открыть современную и уникальную лабораторию четвертого уровня биобезопасности, чтобы при необходимости можно было работать с опасными биологическими материалами, например, связанными с такими болезнями как холера, чума или сибирская язва. Лаборанты смогут проводить до 15 тысяч исследований в сутки. Кроме того, исчезнет необходимость работать в старом формате – направлять биоматериалы в другие специализированные центры.
В семиэтажном Южном корпусе разместят взрослые и детские инфекционные отделения, в которых можно будет лечить пациентов с особо опасными инфекциями. Именно в этом здании будет находиться лаборатория диагностики болезней первой группы патогенности, то есть самых опасных.
А Северный корпус строится для акушерского блока. Он будет устроен таким образом, чтобы мамы и новорожденные дети получали все необходимые виды диагностики и лечения без транспортировки в другие отделения. Кроме того, для пациенток с туберкулезом будут предусмотрены отдельные родовые боксы, где у них примут роды и оставят до выписки.
Строительство идет быстрыми темпами. Планируется, что лечебно-диагностический комплекс примет первых пациентов в 2023 году. Об этом – в программе "Москва сегодня".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: