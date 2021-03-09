"Москва сегодня": в столице смягчили ограничения по коронавирусу

19:15
Из-за улучшения коронавирусной обстановки с 8 марта домашний режим для людей старше 60 лет в столице носит рекомендательный характер. Ситуация с вирусом стабилизируется, количество заболевших в городе становится меньше.
Постепенно общими усилиями в борьбе с коронавирусной эпидемией в Москве и по регионам наметился перелом. В настоящее время Россия по-прежнему входит в топ-10 самых активных стран по вакцинации. В столице число привитых препаратом "Спутник V" составляет уже более 700 тысяч, причем 50% от всех вакцинированных – пенсионеры. Москвичи прививаются и в поликлиниках, и в пунктах мобильной вакцинации.
Год назад, 5 марта, из-за коронавируса в столице был введен режим повышенной готовности. Пандемия затянулась, на мегаполис, как и на всю страну, легли ограничения. На самоизоляции родителям приходилось гулять с детьми на балконе, а без цифрового пропуска нельзя было спуститься даже в метро.
Тяжелее всех приходилось пенсионерам – они самая уязвимая категория граждан. Коронавирус особенно опасен для тех, кому за 60. Пенсионерам блокировали транспортные карты и не рекомендовали отправляться даже в ближайшие супермаркеты. А москвичей старшего поколения, которые все-таки отваживались на прогулку, останавливали патрули и напоминали о мерах предосторожности.
В группе риска, помимо пенсионеров, оказались аллергики, люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, легких и бронхов. Иммунологи объяснили, что вирусы, тем более такие опасные, выступают триггерами, которые провоцируют обострение заболеваний у хроников.
В настоящее время вирус стал более понятен ученым, изучен его патогенез, циклы развития. Однако по-прежнему неясно, как он адаптируется к нашей иммунной системе, и на долго ли сохраняется иммунитет и антитела. Поэтому важно понимать, что опасность не миновала, а также продолжать соблюдать масочно-перчаточный режим в общественных местах. Об этом – в программе "Москва сегодня".
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