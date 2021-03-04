"Москва сегодня": Собянин осмотрел ход строительства станции метро "Пыхтино"

04 марта, 19:15
Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции "Пыхтино" Калининско-Солнцевской линии метро. Она станет частью нового участка подземки, промежуточным звеном между "Рассказовкой" и "Внуково".
Строительные работы выполнены уже на 15%. По словам мэра Москвы, проект по строительству линии до Внуково является уникальным, поскольку в мировой практике городское метро очень редко доходит до аэропортов.
В оформлении новой станции будет обыграна авиационная тематика. Это связано с тем, что в микрорайоне, где строится станция, улицы носят имена советских летчиков и авиаконтрукторов. Под потолком вестибюля разместится модель легендарного советского сверхзвукового самолета Ту-144, а некоторые элементы отделки будут напоминать авиадвигатели.
Кроме того, станцию оборудуют по последнему слову техники. Планируется, что на турникетах и кассах "Пыхтино" будет использоваться технология распознавания лиц FacePay – пассажиры смогут брать сразу по чемодану в обе руки, направляясь в аэропорт, ведь доставать "Тройку", чтобы войти в подземку, не придется. Расплачиваться можно будет лицом.
По словам первого заместителя начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Романа Латыпова, такая система уже тестируется и весной может заработать на некоторых станциях. Данные банковских карт будут храниться в одном из банков партнеров.
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