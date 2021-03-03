"Москва сегодня": Сергей Собянин открыл после реконструкции детскую поликлинику в Щукине

Мэр Москвы посетил открывшуюся после капремонта детскую поликлинику в Щукине. В ходе осмотра здания Сергей Собянин рассказал, что три десятка поликлиник в столице практически построены, а также еще около полсотни строек будут разворачиваться в этом году. Кроме того, градоначальник отметил, что важным и главным остается, чтобы это делалось быстро и качественно.

Когда проект строительства в столице только планировали, был проведен опрос, в котором приняли участие более 4 тысяч медиков. Они оставили 2 700 предложений, которые потом согласовывали с москвичами. Голосование проходило на "Активном гражданине", где приняли участие 121 тысяча человек, более 70% из которых одобрили изменения.

В настоящее время некоторые обновленные поликлиники уже начали открываться, и жители столицы сами могут оценить итоги строительства. Так, например, в начале апреля на Судостроительной улице планируют завершить работы в детско-взрослой поликлинике на 750 посещений в смену.

Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что это ультрасовременная и оснащенная по последнему слову техники поликлиника. Он также отметил, что город развивается комплексно и выполняется строительство объектов всего спектра социальной инфраструктуры, в том числе, объектов образования и здравоохранения. Об этом – в программе "Москва сегодня".