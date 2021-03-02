"Москва сегодня": Собянин осмотрел строящийся дом по программе реновации в Щукине

02 марта, 19:15
Мэр Москвы рассказал о программе реновации в районе Щукино, где расселение жителей начнется весной. Сергей Собянин встретился с будущими жильцами нового дома на Новощукинской улице и поздравил их с предстоящим новосельем. По его просьбе строители заранее покажут им квартиры.
"Мы создадим на первом этаже специальный центр, куда можно подойти и высказать свои претензии и пожелания, оформить в собственность новую квартиру и так далее. Все для того, чтобы никуда не приходилось ходить, все шло на месте. Людям старшего поколения мы обеспечим помощь с переездом", – отметил Сергей Собянин.
После того как люди получат ордер на осмотр квартиры, у них есть 5 дней, чтобы согласиться или отказаться от предложенного варианта. В это же время принимают все замечания и пожелания – недочеты могут быть, но все обещают сразу устранить.
Также заявление на устранение дефектов и помощь в переезде можно будет подать онлайн через сервис, который называется "Помощь при переезде в рамках программы реновации". Его запустили в ноябре прошлого года и благодаря ему участникам программы приходят уведомления о старте и этапах расселения. В том числе напоминают о том, что нужно написать заявление по итогам осмотра квартиры, присылают приглашение на подписание. Уведомления приходят либо через личный кабинет на mos.ru, либо через электронную почту и смс.
А если есть желание переехать с максимальной выгодой, можно присмотреться к льготной ипотеке для участников программы реновации. Есть возможность докупить квадратные метры и обменять, например, свою однокомнатную квартиру на двухкомнатную. Оплатить при этом нужно только разницу между площадями старой и новой квартиры. Об этом – в программе "Москва сегодня".
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