"Москва сегодня": Собянин открыл мультимедийный центр "Союзмультпарк" на ВДНХ

26 февраля, 19:15
В одном из павильонов на ВДНХ открылся музей анимации. В "Союзмультпарке" представлены восемнадцать оригинальных мультимедийных аттракционов. Там можно погрузиться в атмосферу различных мультфильмов, а также взаимодействовать с мультипликационными персонажами в разных форматах.
В "Союзмультпарке" можно нарисовать свой собственный мультфильм. Самые маленькие посетители начнут с раскрасок, но придумывать цвета будут сразу для анимационных персонажей. А их следующими шагами станут создание собственного героя и локации, в которой он действует. Для взрослых задачи посложнее – их будут учить рисовать в очках виртуальной реальности.
Также в мультимедийном центре планируется проводить и анимационные мастер-классы. Там разработали более 40 программ для разного возраста – от школьников до старшеклассников. Можно пройти полный курс обучения и думать об этом, как о профессии.
Кроме того, Сергей Собянин рассказал, что скоро рядом появятся музей шоколада, круговая кинопанорама и огромный детский парк аттракционов. Постепенно ВДНХ превратится в детский центр развлечений, культуры и отдыха. При этом мэр обратил внимание, что сами мультфильмы в России развиваются, а Москва становится одним из мировых центров по мультипликации. Об этом – в программе "Москва сегодня".
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