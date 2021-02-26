"Москва сегодня": Собянин открыл мультимедийный центр "Союзмультпарк" на ВДНХ

В одном из павильонов на ВДНХ открылся музей анимации. В "Союзмультпарке" представлены восемнадцать оригинальных мультимедийных аттракционов. Там можно погрузиться в атмосферу различных мультфильмов, а также взаимодействовать с мультипликационными персонажами в разных форматах.

В "Союзмультпарке" можно нарисовать свой собственный мультфильм. Самые маленькие посетители начнут с раскрасок, но придумывать цвета будут сразу для анимационных персонажей. А их следующими шагами станут создание собственного героя и локации, в которой он действует. Для взрослых задачи посложнее – их будут учить рисовать в очках виртуальной реальности.

Также в мультимедийном центре планируется проводить и анимационные мастер-классы. Там разработали более 40 программ для разного возраста – от школьников до старшеклассников. Можно пройти полный курс обучения и думать об этом, как о профессии.

Кроме того, Сергей Собянин рассказал, что скоро рядом появятся музей шоколада, круговая кинопанорама и огромный детский парк аттракционов. Постепенно ВДНХ превратится в детский центр развлечений, культуры и отдыха. При этом мэр обратил внимание, что сами мультфильмы в России развиваются, а Москва становится одним из мировых центров по мультипликации. Об этом – в программе "Москва сегодня".