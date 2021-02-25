"Москва сегодня": в столице могут перевыполнить план по строительству дорог в 2021 году

19:15
План по строительству дорожных объектов в столице в 2021 году может быть перевыполнен, ожидается ввести в эксплуатацию около 100 километров дорог. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
"В этом году у нас запланированы 72 километра новых дорог. Но я думаю, что мы план перевыполним путем более раннего ввода тех объектов, которые были запланированы на 2022 год. Поэтому в районе 100 километров мы будем сдавать", – сказал Бочкарев.
Больше всего внимания в этом году планируют уделить недостающему участку Северо-Восточной хорды, а также дороге, которая соединит Киевское и Калужское шоссе через деревни Середнево и Десна. Об этом – в программе "Москва сегодня".
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