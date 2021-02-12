"Москва сегодня": свыше 13 тысяч единиц техники ликвидируют последствия снегопада

В Москве уже сутки не прекращается снегопад и порывистый ветер. Тот объем снега, который обычно выпадает за месяц, в этот раз выпал всего за два дня. Синоптики прогнозируют, что раньше, чем в обед 13 февраля так называемый снежный апокалипсис не закончится. Специалисты отмечают, что желтый уровень погодной опасности продлен в столице.

К уборке снега в Москве привлекли 60 тысяч рабочих. Они используют более 13,5 тысячи единиц техники. Из-за сильной метели, которая началась прошлой ночью, городские службы работают круглосуточно и в усиленном режиме.

Снег оперативно вывозят на снегосплавные пункты. Их мощность составляет 550 тысяч кубометров в сутки. Власти говорят, если во время такого сильно снегопада не будет хватать этой мощности, то будут задействованы сухие снегосвалки.

Вместе с тем в городе применяется методика перекидки свежевыпавшего снега на газонную часть. Количество роторной техники достаточно большое, что способствует тому, чтобы достаточно быстро убирать снежные валы, которые образуются во время прометания.

Также во время такой холодной погоды повышают отопление в квартирах. Однако, если в доме меньше 18 градусов, то стоит позвонить в единый диспетчерский центр 8 (495) 539-53-53. Можно также обратиться в управляющую компанию или Мосжилинспекцию или оставить заявку через мобильное приложение "Госуслуги". Об этом – в программе "Москва сегодня".