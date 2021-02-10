"Москва сегодня": число пользователей каршеринга в столице за 5 лет достигло миллиона

19:15
Больше половины москвичей выбирают общественный транспорт для того, чтобы добраться до работы, и лишь 27 процентов передвигаются на личных авто. Однако многие пользуются и каршерингом.
Сегодня каршерниг – это более миллиона пользователей и 25 тысяч автомобилей, хотя начиналось все с 350 машин. Об этом в своем Twitter напомнил Сергей Собянин.
Раньше клиентам приходилось приезжать в офис со всеми документами, чтобы получить доступ к системе аренды, а сейчас все можно сделать онлайн за пару часов. Для этого достаточно загрузить фото паспорта, водительского удостоверения, подписать договор и дождаться подтверждения от системы.
Однако с этим связаны и вопросы, которые москвичи все чаще предъявляют каршерингу. Например, высокая аварийность и фейковые аккаунты.
Для безопасности внедрили систему скоринга и рейтинга – водители могут видеть свою манеру вождения. Она определяет, кто садится за руль – это позволяет исключить фейковые аккаунты.
За агрессивное вождение придет уведомление, чтобы водитель следил за скоростью. Также это может сказаться на рейтинге, из-за чего машины премиум-класса не будут доступны таким автолюбителям.
На данный момент в столичном автопарке имеется 30 электромобилей, на которых жители совершили 65 тысяч поездок. В планах у города установить 200 зарядных станций для электромобилей. Об этом – в программе "Москва сегодня".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: