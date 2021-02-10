"Москва сегодня": число пользователей каршеринга в столице за 5 лет достигло миллиона

Больше половины москвичей выбирают общественный транспорт для того, чтобы добраться до работы, и лишь 27 процентов передвигаются на личных авто. Однако многие пользуются и каршерингом.

Сегодня каршерниг – это более миллиона пользователей и 25 тысяч автомобилей, хотя начиналось все с 350 машин. Об этом в своем Twitter напомнил Сергей Собянин.

Раньше клиентам приходилось приезжать в офис со всеми документами, чтобы получить доступ к системе аренды, а сейчас все можно сделать онлайн за пару часов. Для этого достаточно загрузить фото паспорта, водительского удостоверения, подписать договор и дождаться подтверждения от системы.

Однако с этим связаны и вопросы, которые москвичи все чаще предъявляют каршерингу. Например, высокая аварийность и фейковые аккаунты.

Для безопасности внедрили систему скоринга и рейтинга – водители могут видеть свою манеру вождения. Она определяет, кто садится за руль – это позволяет исключить фейковые аккаунты.

За агрессивное вождение придет уведомление, чтобы водитель следил за скоростью. Также это может сказаться на рейтинге, из-за чего машины премиум-класса не будут доступны таким автолюбителям.

На данный момент в столичном автопарке имеется 30 электромобилей, на которых жители совершили 65 тысяч поездок. В планах у города установить 200 зарядных станций для электромобилей. Об этом – в программе "Москва сегодня".