"Москва сегодня": Собянин вручил городские награды работникам научных организаций столицы

19:15
Сергей Собянин вручил награды работникам столичных научных организаций. Премии правительства Москвы ежегодно присуждаются молодым ученым за достижение выдающихся результатов научных исследований в области технических, естественных, медицинских и гуманитарных наук, а также за разработку и внедрение новых технологий, приборов, материалов и веществ, повышающих эффективность реального сектора экономики и социальной сферы.
В этом году было подано более тысячи заявок, а лауреатами стали 78 человек, которые младше 35 лет. Исключение составляют лишь доктора наук, которые могут подавать заявки на премию до 40 лет.
Сергей Собянин отметил, что четверть всех изобретений запатентована в столице. Мэр подчеркнул, что в год пандемии московские ученые первыми расшифровали геном коронавируса и создали целую линейку препаратов для борьбы с ним, которые спасли жизни тысяч сограждан.
Исследования и разработки всех участников уже были проверены на практике и доказали свою эффективность. Так, молодой ученый придумал, как подобрать самую точную терапию для поражения раковых клеток. Система с названием Oncobox в настоящее время проходит клинические испытания, добровольцами которых уже стали 230 пациентов из разных городов.
Суть в том, что аппарат, исследуя ДНК, проверяет какой из 170 известных препаратов способен расправится с этой опухолью. Такой способ эффективнее, чем подбирать препараты случайным образом, и уже есть 4 описанных случая, когда пациентам было назначено лечение по рекомендации Oncobox. Ученые также заметили, что это привело к улучшению состояния пациентов.
Но несмотря на то, что в 2020 году все внимание было уделено медицине и научным открытиям в сфере здоровья, есть и другие сферы, которые не могут существовать без новых разработок. Среди награжденных премией, например, был Константин Когос. Инженер придумал 12 компьютерных программ, которые защищают информацию от утечки данных. Об этом – в программе "Москва сегодня".
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