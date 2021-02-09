"Москва сегодня": Собянин вручил городские награды работникам научных организаций столицы

Сергей Собянин вручил награды работникам столичных научных организаций. Премии правительства Москвы ежегодно присуждаются молодым ученым за достижение выдающихся результатов научных исследований в области технических, естественных, медицинских и гуманитарных наук, а также за разработку и внедрение новых технологий, приборов, материалов и веществ, повышающих эффективность реального сектора экономики и социальной сферы.

В этом году было подано более тысячи заявок, а лауреатами стали 78 человек, которые младше 35 лет. Исключение составляют лишь доктора наук, которые могут подавать заявки на премию до 40 лет.

Сергей Собянин отметил, что четверть всех изобретений запатентована в столице. Мэр подчеркнул, что в год пандемии московские ученые первыми расшифровали геном коронавируса и создали целую линейку препаратов для борьбы с ним, которые спасли жизни тысяч сограждан.

Исследования и разработки всех участников уже были проверены на практике и доказали свою эффективность. Так, молодой ученый придумал, как подобрать самую точную терапию для поражения раковых клеток. Система с названием Oncobox в настоящее время проходит клинические испытания, добровольцами которых уже стали 230 пациентов из разных городов.

Суть в том, что аппарат, исследуя ДНК, проверяет какой из 170 известных препаратов способен расправится с этой опухолью. Такой способ эффективнее, чем подбирать препараты случайным образом, и уже есть 4 описанных случая, когда пациентам было назначено лечение по рекомендации Oncobox. Ученые также заметили, что это привело к улучшению состояния пациентов.

Но несмотря на то, что в 2020 году все внимание было уделено медицине и научным открытиям в сфере здоровья, есть и другие сферы, которые не могут существовать без новых разработок. Среди награжденных премией, например, был Константин Когос. Инженер придумал 12 компьютерных программ, которые защищают информацию от утечки данных. Об этом – в программе "Москва сегодня".