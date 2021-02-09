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Общество

19:15

"Москва сегодня": Собянин вручил городские награды работникам научных организаций столицы

общество наука мэр Москвы видео Анна Белоглазкина

Сергей Собянин вручил награды работникам столичных научных организаций. Премии правительства Москвы ежегодно присуждаются молодым ученым за достижение выдающихся результатов научных исследований в области технических, естественных, медицинских и гуманитарных наук, а также за разработку и внедрение новых технологий, приборов, материалов и веществ, повышающих эффективность реального сектора экономики и социальной сферы.

В этом году было подано более тысячи заявок, а лауреатами стали 78 человек, которые младше 35 лет. Исключение составляют лишь доктора наук, которые могут подавать заявки на премию до 40 лет.

Сергей Собянин отметил, что четверть всех изобретений запатентована в столице. Мэр подчеркнул, что в год пандемии московские ученые первыми расшифровали геном коронавируса и создали целую линейку препаратов для борьбы с ним, которые спасли жизни тысяч сограждан.

Исследования и разработки всех участников уже были проверены на практике и доказали свою эффективность. Так, молодой ученый придумал, как подобрать самую точную терапию для поражения раковых клеток. Система с названием Oncobox в настоящее время проходит клинические испытания, добровольцами которых уже стали 230 пациентов из разных городов.

Суть в том, что аппарат, исследуя ДНК, проверяет какой из 170 известных препаратов способен расправится с этой опухолью. Такой способ эффективнее, чем подбирать препараты случайным образом, и уже есть 4 описанных случая, когда пациентам было назначено лечение по рекомендации Oncobox. Ученые также заметили, что это привело к улучшению состояния пациентов.

Но несмотря на то, что в 2020 году все внимание было уделено медицине и научным открытиям в сфере здоровья, есть и другие сферы, которые не могут существовать без новых разработок. Среди награжденных премией, например, был Константин Когос. Инженер придумал 12 компьютерных программ, которые защищают информацию от утечки данных. Об этом – в программе "Москва сегодня".

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