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19:15

"Москва сегодня": Собянин рассказал о ходе строительства Северо-Восточной хорды

мэр Москвы город строительство видео Анна Белоглазкина

Строительство транспортной развязки на пересечении Северо-Восточной хорды с проспектом Мира завершится в 2022 году, сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра работ на объекте.

"Большая часть этой громадной дорожной сети построена, остается ключевой объект – это объединение Дмитровки и Ярославки и развязка на Ярославском шоссе и Северо-Восточной хорде, представляющая собой огромное количество эстакад. Только здесь, на развязке, шесть эстакад – громадных, гигантских. Сложнейшая стройка. Надеюсь, что в 2022 году мы ее завершим", – сказал мэр.

Трасса пройдет через 26 районов и соединит 10 крупных промзон. Она должна улучшить транспортную ситуацию на самых загруженных магистралях северо-востока столицы.

Кроме того, обещают открыть в 2021 году 18 мостов и эстакад, а также 16 пешеходных переходов. Самые крупные объекты, которые откроют в этом году, это участок Юго-Восточной хорды и дорога, которая соединит Киевское и Калужское шоссе через деревни Середнево и Десна. Об этом – в программе "Москва сегодня".

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