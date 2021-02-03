"Москва сегодня": 10 перепрофилированных под COVID-19 больниц возобновят обычную работу

В Москве 10 стационаров перестают работать с больными коронавирусом и возвращаются к своей обычной работе. Но сначала там проведут специальную санобработку и протестируют весь персонал.

При этом все еще продолжают работать резервные госпитали в ледовом дворце "Крылатское", " Сокольниках", в АТЦ "Москва" и на ВДНХ. Это полноценные инфекционные клиники, где готовы разместить до 7 тысяч пациентов.

А для тех, кто болеет легко и лечится дома, до сих пор работает телемедицинский центр. Врачи проводят около 5 тысяч дистанционных консультаций каждый день и отслеживают состояние пациентов. А если что-то не так, то назначают очный осмотр или принимают решение о госпитализации.

Всего с марта в Москве от коронавируса вылечили более 800 тысяч человек. И теперь надежда на вакцинацию. Сделать прививку можно в 100 пунктах в поликлиниках каждый день с 8:00 до 20:00 или в одной из точек, где работают выездные бригады – торговые центры, театр, фудмолл.

Уже почти 175 тысяч москвичей старше 60 лет прошли вакцинацию от коронавируса. А в ближайшее время в технополисе "Москва" заработает завод по производству "Спутника V". Там рассчитывают выпускать до 10 миллионов доз в месяц. Об этом – в программе "Москва сегодня".