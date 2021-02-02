"Москва сегодня": Собянин заявил об открытии после реконструкции сразу четырех поликлиник

В Москве после ремонта открылись 1 взрослая и 3 детские поликлиники. Первых пациентов приняла обновленная поликлиника на улице Теплый Стан. Благодаря новым аппаратам теперь там могут проводить обследования, которые раньше были недоступны. Например, появился холтер-мониторинг для наблюдения за работой сердца или приборы для суточного контроля за артериальным давлением.

А также стал доступен бодиплетизмограф – специальная кабинка, в которой исследуют функции внешнего дыхания. Сообщается, что применять его будут при болезнях бронхов и легких. Также для пациентов с симптомами инфекционных заболеваний создали отдельный вход через фильтр-бокс.

А что касается оборудования, то все аналоговое заменяют цифровым. Например, поставили аппарат для флюорографии, все изображения с которого уходят сразу в электронную карту пациента. То есть пациент после проведенного исследования может не ждать результата, а идти к своему доктору, который увидит изображение и заключение в его электронной карте.

Всего только в поликлинике на улице Теплый Стан после ремонта установили 1 369 новых медицинских аппаратов. Полностью переоснастили кабинеты офтальмолога и отоларинголога. Появилась возможность проводить небольшие хирургические операции.

Пока пациенты только привыкают к новым возможностям вновь открытых поликлиник, а сами медики уже ощутили комфорт на себе – ведь подумали и о комнатах отдыха для них.

Также врачам теперь не придется брать на себя и обязанности администраторов – не нужно встречать пациентов и подсказывать им, как записаться к врачу и где какой кабинет. Этим теперь занимаются сотрудники офисов " Мои документы".

Но таких поликлиник со специально нанятыми администраторами в городе пока всего 13. Только за прошлый год реконструкцию провели уже в 11 из них – 7 открыты, еще 4 готовятся. А в этом году планируют сдать еще 35 зданий. Всего же до 2024 полностью обновят 137 поликлиник. Об этом – в программе "Москва сегодня".