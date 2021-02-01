"Москва сегодня": отделению детской кардиохирургии Морозовской больницы исполнилось 3 года

19:15
Отделению детской кардиохирургии Морозовской больницы исполнилось три года. За это время стационарное лечение в отделении прошли больше 3 тысяч пациентов, а врачи провели более 1,5 тысячи операций на сердце.
По сравнению с первым годом утроилось количество квот на высокотехнологичные операции. Также увеличилось количество пациентов, которым требуются компенсационные операции.
Каждый день в Москве рождаются примерно 4 малыша с различными пороками сердца. В год число таких детей составляет около 1,5 тысячи, некоторым из которых срочно нужна помощь опытного кардиохирурга. Спасают даже недоношенных детей с минимальной массой тела.
Операции действительно ювелирные – нити, с которыми работают, толщиной с человеческий волос, поэтому на глазах у хирурга специальная оптика с более чем трехкратным увеличением.
Этот процесс требует от всех врачей внимания и специальной подготовки. Он сложный, но необходимый. Ведь если проводить операции как можно раньше, то у детей снижается риск развития побочных действий и осложнений.
В Морозовской больнице есть хирурги, которые специализируются на разных типах операций. Это дает врачам возможность комбинировать типы вмешательств. Как говорят в отделении, за время его работы убедились, что детская кардиохирургия должна быть в многопрофильном стационаре, когда специалисты других профилей в любой момент тоже могут подключиться к лечению. Об этом – в программе "Москва сегодня".
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