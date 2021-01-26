"Москва сегодня": учителя рассказали об успеваемости школьников после возвращения за парты

Пошла вторая неделя, как московские школьники вернулись за парты. Что касается успеваемости, то учителя говорят, сильно дети не отстали. Наоборот, те, кто хотел учиться, на дистанте нашли время для олимпиад и конкурсов. Однако сейчас приходится больше внимания на уроках уделять дисциплине, ведь дети не могут наговориться. При этом учителя добавляют, что уроки все равно проходят продуктивнее, ведь когда педагог видит реакцию школьника – заскучал он или отвлекся, можно немного изменить подход к лекции. Особенно актуальным в преддверии ЕГЭ стало анкетирование.

Заявление на участие в едином государственном экзамене принимают до 1 февраля. Его можно подать в электронном виде на mos.ru. Также на сайте можно подписаться на онлайн-уведомления о результатах экзаменов.

Тем, кто не планирует поступать в вузы, для получения аттестата достаточно будет сдать выпускной экзамен по русскому языку и математике. А тем, кто хочет поступать, базовую математику можно не сдавать: для получения аттестата хватит ЕГЭ по русскому языку и дополнительным предметам, необходимым для вуза. Это сделано для того, чтобы минимизировать риски заболевания коронавирусом.

Сейчас в школах уделяют особое внимание здоровью учеников. Если хотя бы один ребенок в классе заразится коронавирусом, всех его одноклассников переведут на удаленку на две недели.

А если заболеет учитель, то на помощь придут студенты. Даже с выходом на очное обучение продолжает действовать проект "Учитель на замену". В его рамках студенты и выпускники педагогических вузов и колледжей либо выходят работать полноценными учителями, либо ассистируют работающим на удаленке старшим коллегам.

Самыми востребованными учителями на замену оказались студенты филологического и математического факультетов.

В итоге работу в школах нашли 75 студентов, которые работали учителями на замену. Всего к помощи школам подключились больше 400 старшекурсников педагогических вузов и колледжей. Они работали в 130 школах. Обязательным условием для них было и остается сейчас – успешный результат независимой диагностики в Московском центре качества образования. Об этом – в программе "Москва сегодня".