"Москва сегодня": учителя рассказали об успеваемости школьников после возвращения за парты

19:15
Пошла вторая неделя, как московские школьники вернулись за парты. Что касается успеваемости, то учителя говорят, сильно дети не отстали. Наоборот, те, кто хотел учиться, на дистанте нашли время для олимпиад и конкурсов. Однако сейчас приходится больше внимания на уроках уделять дисциплине, ведь дети не могут наговориться. При этом учителя добавляют, что уроки все равно проходят продуктивнее, ведь когда педагог видит реакцию школьника – заскучал он или отвлекся, можно немного изменить подход к лекции. Особенно актуальным в преддверии ЕГЭ стало анкетирование.
Заявление на участие в едином государственном экзамене принимают до 1 февраля. Его можно подать в электронном виде на mos.ru. Также на сайте можно подписаться на онлайн-уведомления о результатах экзаменов.
Тем, кто не планирует поступать в вузы, для получения аттестата достаточно будет сдать выпускной экзамен по русскому языку и математике. А тем, кто хочет поступать, базовую математику можно не сдавать: для получения аттестата хватит ЕГЭ по русскому языку и дополнительным предметам, необходимым для вуза. Это сделано для того, чтобы минимизировать риски заболевания коронавирусом.
Сейчас в школах уделяют особое внимание здоровью учеников. Если хотя бы один ребенок в классе заразится коронавирусом, всех его одноклассников переведут на удаленку на две недели.
А если заболеет учитель, то на помощь придут студенты. Даже с выходом на очное обучение продолжает действовать проект "Учитель на замену". В его рамках студенты и выпускники педагогических вузов и колледжей либо выходят работать полноценными учителями, либо ассистируют работающим на удаленке старшим коллегам.
Самыми востребованными учителями на замену оказались студенты филологического и математического факультетов.
В итоге работу в школах нашли 75 студентов, которые работали учителями на замену. Всего к помощи школам подключились больше 400 старшекурсников педагогических вузов и колледжей. Они работали в 130 школах. Обязательным условием для них было и остается сейчас – успешный результат независимой диагностики в Московском центре качества образования. Об этом – в программе "Москва сегодня".
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