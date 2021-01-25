"Москва сегодня": Собянин поблагодарил студентов-медиков за помощь в борьбе с пандемией

Сергей Собянин встретился со студентами и ординаторами медицинских вузов и колледжей, участвующими в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

Встреча прошла в резервном коронавирусном госпитале ГКБ № 24, развернутом в павильоне № 75 на ВДНХ. Мэр города поблагодарил студентов за активное участие в волонтерской деятельности, благодаря которой многие соблюдающие домашний режим москвичи оперативно получали необходимые лекарства и продукты.

Отдельно Собянин поблагодарил студентов-медиков, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. Он подчеркнул, что именно во многом благодаря им система здравоохранения функционирует в нормальном режиме, оказывая качественную помощь пациентам.

Всего весной и летом прошлого года в больницы и поликлиники пришли больше 8 тысяч студентов и ординаторов. Осенью – зимой их стало больше – 11 тысяч. Сейчас, когда пандемия коронавируса идет на спад, продолжают работать по профессии почти 4 тысячи будущих медиков. Еще 715 человек за время пандемии оказывали помощь в качестве волонтеров. Об этом – в программе "Москва сегодня".