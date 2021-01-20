"Москва сегодня": Собянин посетил выездной пункт вакцинации от COVID-19 в "Геликон-опере"

Сделать прививку от коронавируса в Москве теперь можно не только в поликлинике. 20 января открылись выездные пункты вакцинации. "Геликон-опера" также стала местом вакцинации.

Там бесплатно и без предварительной записи в порядке живой очереди могут привиться все желающие. По времени процедура займет около 40 минут. Главное иметь с собой паспорт и полис ОМС.

Сергей Собянин посетил выездной пункт вакцинации от коронавируса в "Геликон-опере". Он рассказал, что в борьбу с коронавирусом включились коммерческие организации, торговые центры и даже "Геликон-опера" проявила инициативу. По его мнению, это тоже очень важно, потому что в сфере пострадавших от коронавируса в том числе и культура: театры, кинотеатры, культурно-развлекательные центры. И когда сами театры вносят пассивный вклад – это здорово, считает мэр Москвы.

Кроме 100 стационарных пунктов вакцинации в поликлиниках, прививку также можно получить в ГУМе, в фуд-молле "Депо", во флагманском офисе "Мои документы" ЦАО в "Афимолл Сити", торговых центрах "Океания", "Город", "Калейдоскоп" и других. Пункты работают каждый день с 10:00 до 21:00.

Заболеваемость в Москве уверенно идет на спад. Еще неделю назад в сутки выявляли на 3 тысячи зараженных больше, а сегодня – всего 2 452 новых случая. Также на 18% снизилось количество тяжелых пациентов с COVID-19, в связи с чем около 40% коек свободны. Об этом – в программе "Москва сегодня".