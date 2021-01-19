"Москва сегодня": жителям столицы рассказали о травмоопасности катания на тюбинге

Катание на тюбинге считается одним из самых травмоопасных развлечений из-за высокой скорости – до 40 километров в час. К тому же управлять ватрушкой на такой скорости почти невозможно, не получится и затормозить.

Трамплины для ватрушек тоже опасны, это может стать причиной компрессионного перелома. Опасность представляют не сами ватрушки, а место для катания. Для безопасного катания лучше идти на оборудованные склоны.

Один час катания в горнолыжном курорте в Крылатском обойдется в сумму от 500 рублей в будни и от 1,5 тысячи рублей – в выходные. На горнолыжном курорте в подмосковном Дзержинском первый час катания стоит 500 рублей в будни и 800 рублей – в выходные. На второй час гости получают скидку 25%. В "Сорочанах" стоимость катания на ватрушках составит 500 рублей в будни и 700 рублей – в выходные. В цену входит один час проката, использование подъемника на трассе и защитный шлем. Об этом – в программе "Москва сегодня".