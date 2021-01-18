"Москва сегодня": столичные школьники вернулись к очному обучению

Московские школьники возобновили обучение в очном формате. Старшеклассники в течение трех месяцев находились на дистанционке.

По словам учителей, на удаленке очень сложно определить уровень подготовки выпускников к ЕГЭ. Несмотря на большое количество ресурсов-помощников, объективно оценить знания не получается, добавляют учителя.

Единый государственный экзамен в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля. Однако возможности досрочной сдачи не будет. Кроме того, количество обязательных предметов снижено до одного. Об этом – в программе "Москва сегодня".