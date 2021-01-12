"Москва сегодня": что будет со строительством метро в 2021 году

Главный проект метростроя на 2021 год – Большая кольцевая линия. Она станет самой длинной в мире. Длина линии составит составит 70 километров.

"В этом году большие задачи по пуску станций на Большой кольцевой линии – завершение строительства 11 станций, это 28 километров метро. Работы развернуты на всех участках, в этом году мы завершаем полностью проходку всех тоннелей на БКЛ", – сказал заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев.

БКЛ хоть и главный проект метростроителей, но не единственный. Продолжаются работы и на других линиях. На Люблинско-Дмитровской строят участок до станции "Физтех". Калининско-Солнцевскую продлевают до аэропорта Внуково. Строится Троицкая линия метро, также в проекте Рублево-Архангельская и Бирюлевская линии. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.