"Москва сегодня": в столице завершена реконструкция 3 детских поликлиник

Сергей Собянин открыл после комплексной реконструкции здание детской городской поликлиники № 98, филиал № 2 на улице Чертановской. Также в режиме видеоконференции мэр открыл еще две детские поликлиники после реконструкции: филиал № 2 ДГП № 38 в районе Арбат и филиал № 1 ДГП № 140 в Северном Тушине.

Собянин отметил, что в этом году была запущена масштабная программа реконструкции поликлиник. Это крупнейшая программа амбулаторного звена, находящегося на передовой, напомнил мэр.

"Огромный наплыв людей, и, конечно, здесь нужен комфорт и хорошее оборудование", – сказал Собянин.

По словам мэра Москвы, в 2021 году планируют запустить еще десятки поликлиник после реконструкции. Об этом – в программе "Москва сегодня".