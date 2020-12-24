"Москва сегодня": на Международной олимпиаде мегаполисов столичные школьники взяли золото

24 декабря, 19:15
24 декабря пришли результаты олимпиады мегаполисов, где московские школьники взяли золото. Они обошли своих конкурентов из 30 городов мира по математике, информатике, физике и химии. Об этом в своем блоге написал Сергей Собянин.
Удаленка если и пугала вначале, то теперь школьники точно к ней приспособились. Потому что уже работали с системой МЭШ. Вместо обычных школьных досок пользовались в школах интерактивными, заходили на сервисы самодиагностики, виртуальные лаборатории.
Дистанционка не помешала и профессиональной учебе. На сегодняшний день 982 тысячи учеников получают дополнительное образование в школе. Предпрофессиональный экзамен в этом году сдавали 13 тысяч человек. А из специализированных классов самые популярные у московских школьников – это кадетский, где 25 тысяч учащихся, инженерный – 9 тысяч и медицинский – 5 тысяч.
Мэр Москвы сообщил, что образование в этом году столкнулось с определенными проблемами – вынужденные каникулы, дистанционка. Но несмотря на это не прекращается строительство новых школьных зданий, которые будут востребованы. За последние годы уже построено около 400 зданий образования.
За этот год построили 29 новых зданий школ и детских садов, 12 спортивных объектов, 6 объектов культуры и несколько крупных образовательных комплексов. Но на этом строительство школ и детских садов не закончится. До 2023-го планируется построить около 200 таких зданий, из которых 91 для детей – школы и детские сады.
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