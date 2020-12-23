"Москва сегодня": за год в столице построены 7 станций метро и 15 станций МЦД

19:15
В Москве подвели итоги по строительству. В 2020 году построили 7 станций метро и 15 станций МЦД.
В текущем году было запущено движение по второму участку Некрасовской линии метро и примыкающему к нему участку Большой кольцевой линии – от "Косино" до "Лефортово".
До конца года планируется открыть еще одну станцию БКЛ – "Электрозаводскую", а также пересадку с БКЛ на Замоскворецкую линию – переход между станциями "Петровский парк" и "Динамо".
Кроме того, продляют существующие линии: Сокольническую, Люблинско-Дмитровскую, Калининско-Солнцевскую и Арбатско-Покровскую. Дотянется метро в Коммунарку и Троицк, Рублево-Архангельское и Бирюлево.
Также в этом году построили и отреставрировали 15 станций МЦД. В ближайшие годы в порядок приведут еще 20 платформ. Об этом – в программе "Москва сегодня".
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