"Москва сегодня": за год в столице построены 7 станций метро и 15 станций МЦД

В Москве подвели итоги по строительству. В 2020 году построили 7 станций метро и 15 станций МЦД.

В текущем году было запущено движение по второму участку Некрасовской линии метро и примыкающему к нему участку Большой кольцевой линии – от "Косино" до "Лефортово".

До конца года планируется открыть еще одну станцию БКЛ – "Электрозаводскую", а также пересадку с БКЛ на Замоскворецкую линию – переход между станциями "Петровский парк" и "Динамо".

Кроме того, продляют существующие линии: Сокольническую, Люблинско-Дмитровскую, Калининско-Солнцевскую и Арбатско-Покровскую. Дотянется метро в Коммунарку и Троицк, Рублево-Архангельское и Бирюлево.

Также в этом году построили и отреставрировали 15 станций МЦД. В ближайшие годы в порядок приведут еще 20 платформ. Об этом – в программе "Москва сегодня".