"Москва сегодня": акция "Добрая елка" стартовала в детских больницах столицы

Акция "Добрая елка мэра Москвы" для детей, находящихся на стационарном лечении в 15 медицинских учреждениях, стартовала в столице.

Для пациентов детских больниц подготовлено 6,5 тысячи подарков. Самым маленьким подарят развивающие игрушки, головоломки и наборы для рисования, а детям постарше – книги, наборы для творчества и пазлы. Детям, лежащим в изоляционно-диагностических боксах, передадут подарки через сотрудников медицинских организаций.

В этом году особое внимание уделят мерам безопасности, связанным с предотвращением распространения коронавируса. Большая часть поздравлений пройдет в палатах. Об этом – в программе "Москва сегодня"