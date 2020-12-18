"Москва сегодня": в Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать сладкие подарки на Новый год

Маркетологи говорят, что 2020 год изменил содержание подарков. Теперь среди самых востребованных – лекарства и антисептики.

Специалисты отмечают, что также популярностью пользуются сладкие подарки. В связи с предстоящими праздниками в Роспотребнадзоре дали советы, на что нужно обратить внимание при выборе сладкого подарка.

В ведомстве отмечают, что нужно обращать внимание на дату фасовки – она должна быть ближайшей ко дню покупки и упаковка не должна быть нарушена.

Кроме того, в маркировке должно содержаться наименование, состав, количество, данные о пищевой ценности, дата изготовления, срок годности, условия хранения, место нахождения изготовителя, а также рекомендации по использованию.

Также специалисты рекомендуют обратить внимание и на содержание потенциальных аллергенов, к которым относится арахис и ядра абрикосовой косточки.

Кроме того, выбирая подарок, можно рассмотреть и активные развлечения – лыжи, сноуборды, тюбинги. Об этом – в программе "Москва сегодня".