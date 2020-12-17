"Москва сегодня": жители столицы могут получить вакцину от COVID-19 в 70 поликлиниках

В настоящее время вакцинация от COVID-19 в Москве развернута уже в 70 городских поликлиниках и в них привились около 15 тысяч человек, сообщил Сергей Собянин во время осмотра пункта вакцинации в поликлинике № 68 в Большом Строченовском переулке.

"Москва – первый город мира, который начал вакцинацию. Мы открыли возможность вакцинироваться от коронавируса работникам в сферах образования, здравоохранения, культуры, торговли, услуг. Активная вакцинация в Москве продолжается", – сказал Собянин

Мэр отметил, что с 21 декабря запись на вакцинацию станет доступна для работников промышленной отрасли, транспорта и СМИ.

В столице представителям групп риска стало проще записываться на вакцинацию против коронавируса. Среди доступных вариантов запись через порталы mos.ru и emias.info, через приложения "Госуслуги Москвы", "Моя Москва", "ЕМИАС.ИНФО", через информационные киоски в поликлиниках, а также по телефону. К группам риска относятся работники медицинских и образовательных учреждений, а также сотрудники городских служб. Об этом – в программе "Москва сегодня".