"Москва сегодня": Сергей Собянин выступил перед депутатами МГД с ежегодным отчетом

Сергей Собянин выступил в Мосгордуме с ежегодным отчетом о результатах деятельности столичного правительства. Свое выступление он посвятил планам развития экономики и социальной сферы Москвы. При этом мэр подчеркнул, что главное место в отчете занимает тема борьбы с пандемией.

На борьбу с коронавирусом вышли почти 70 тысяч медиков, на помощь которым пришли почти 8 тысяч студентов медвузов, колледжей и ординаторов. В итоге на сегодняшний день вылечено более 545 тысяч пациентов и проведено более 14 миллионов ПЦР-тестов. Из-за борьбы с пандемией бюджет Москвы в 2020 году потерял более 600 миллиардов рублей. Удар на экономику пришелся сильный, но, по словам мэра, она выдержала.

На поддержку населения было потрачено более 45 миллиардов рублей. Это и прямые выплаты, и продуктовые наборы, лекарства. Также с 1 января минимальный размер пенсии будет увеличен до 20 тысяч 222 рублей. Будут проиндексированы детские пособия и социальные выплаты старшему поколению. После проведения массовой вакцинации будет возобновлено "Московское долголетие".

На данный момент все внимание направлено на вакцинацию. Уже в январе на территории Технополиса "Москва" заработает крупнейший завод по производству вакцины "Спутник V". Сергей Собянин выразил надежду на то, что в ближайшие недели прививка станет доступной для всех.

Также мэр сообщил, что приоритетом среди городских проектов остается здравоохранение. До 2023 года планируется провести реконструкцию 125 поликлиник. Развитие получат и цифровые сервисы. Вместе с тем будут повышать и качество жизни москвичей – по программе реновации в том числе. А также есть большие планы по транспорту – полный запуск Большой кольцевой линии и запуск третьего диаметра. Кроме того, к 2023 году планируют обновить подвижной состав – это закупка новых поездов метро и электробусов.