"Москва сегодня": Собянин рассказал о расширении категорий для добровольной вакцинации

19:15
Сергей Собянин написал в своем блоге, что в Москве ждут новую партию вакцины "Спутник V". В связи с этим было решено расширить список категорий для приоритетной добровольной вакцинации. С 14 декабря открывается запись на прививку от COVID-19 для работников МФЦ, сфер культуры, торговли и услуг.
"Сегодня по этим направлениям Москва также является одним из лидеров, но и главное направление, которое было поручено максимально ускорить, – производство вакцины от COVID-19. Одна из крупнейших площадок по производству вакцины создается здесь, в технополисе "Москва", вместе с компанией "Р-Фарм", – заявил Собянин.
Первые упаковки вакцины "Спутник V" планируют произвести в особой экономической зоне технополиса "Москва" в январе 2021. Столица станет крупнейшей площадкой по выпуску вакцины от коронавируса. Когда завод выйдет на полную мощность, будут производить до 10 миллионов доз вакцины в месяц.
Но не только там производят вакцину. "Спутник V" создают предприятия в Зеленограде, Санкт-Петербурге и во Владимирской области. Выпускает препарат и сам разработчик – институт Гамалеи. Он же следит и за качеством всех вакцин.
Еще одна вакцина "ЭпиВакКорона" поступила в гражданский оборот. Ее уже доставили в том числе и в Москву. Так что скоро можно будет выбрать, кому какая вакцина подходит больше.
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