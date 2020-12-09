"Москва сегодня": Собянин осмотрел новый теннисный центр "Спартак" в Сокольниках

Около 60% физкультурно-оздоровительных объектов в Москве строится в рамках государственно-частного партнерства, сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра теннисного центра "Спартак" в Сокольниках.

Мэр отметил, что инвестирование в строительство новых спортивных объектов из-за пандемии не прекращается.

По словам Собянина, в Сокольниках реализуется сразу три частных проекта – теннисный центр, ледовый дворец, а также ледовый центр, который запустили в прошлом году.

Мэр Москвы добавил, что все крупные спортивные объекты в Сокольниках будут с новыми технологиями и требованиями на новом уровне. Об этом – в программе "Москва сегодня".